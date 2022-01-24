МИД Австрии подготовил план по эвакуации посольства в Киеве

У Австрии есть план по эвакуации посольства в Киеве на случай ухудшения ситуации с безопасностью, заявил глава австрийского МИД Александер Шалленберг по прибытии на саммит глав МИД ЕС в Брюсселе.

«Конечно, у нас есть планы по эвакуации посольств в Киеве, но пока мы к этому не приступили, поскольку нам очень важно именно сейчас, в данную фазу, иметь там максимальное присутствие. Если опасная ситуация и риски изменятся, за чем мы пристально наблюдаем, соответствующие шаги будут предприняты», — цитирует министра РИА Новости.

Как стало известно ранее, Британия начала выводить часть сотрудников посольства в Киеве и членов их семей «в ответ на возрастающую угрозу со стороны России».

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Запад пытается подготовить информационное пространство для целого ряда крупных провокаций.