Спецпредставитель США по Афганистану Уэст прибыл в Норвегию

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Спецпредставитель США по афганскому урегулированию Томас Уэст сообщил, что приехал в столицу Норвегии Осло, где сейчас находятся представители движения «Талибан»*.
Спецпредставитель США по Афганистану Уэст прибыл в Норвегию
  • © nato.int

«Рад быть в Осло», — написал Уэст в своём Twitter.

Он отметил, что с ним в Осло находятся представители американского Минфина и Агентства США по международному развитию (USAID).

Дипломат добавил, что приветствует инициативу организаторов привлечь к диалогу афганское гражданское общество и движение «Талибан».

Ранее в Осло начались переговоры с представителями движения «Талибан» по вопросу оказания гуманитарной помощи жителям Афганистана.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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