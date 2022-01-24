Спецпредставитель США по Афганистану Уэст прибыл в Норвегию

Спецпредставитель США по афганскому урегулированию Томас Уэст сообщил, что приехал в столицу Норвегии Осло, где сейчас находятся представители движения «Талибан»*.

«Рад быть в Осло», — написал Уэст в своём Twitter.

Pleased to be in Oslo with Norwegian hosts and U.S.-Europe Group envoys. Joined by S/E Rina Amiri @SE_AfghanWGH & colleagues from @USTreasury & @USAID — U.S. Special Representative Thomas West (@US4AfghanPeace) January 23, 2022

Он отметил, что с ним в Осло находятся представители американского Минфина и Агентства США по международному развитию (USAID).

Дипломат добавил, что приветствует инициативу организаторов привлечь к диалогу афганское гражданское общество и движение «Талибан».

Ранее в Осло начались переговоры с представителями движения «Талибан» по вопросу оказания гуманитарной помощи жителям Афганистана.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.