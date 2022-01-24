Кандидат в президенты Франции Земмур порекомендовал снять с России рестрикции

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Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур заявил, что выступает за снятие с России санкционных ограничений. Об этом сообщает France TV.

Как пишет РИА Новости, он признался, что является ценителем русской культуры, и заметил сходство российского и французского народов.

«Я огромный почитатель Достоевского, Толстого, Гроссмана», — рассказал Земмур.

В ноябре французский журналист и писатель Эрик Земмур объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах во Франции 2022 года.

Позднее суд в Париже оштрафовал кандидата в президенты Франции Эрика Земмура на €10 тыс. за разжигание расовой ненависти.

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