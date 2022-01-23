NTV: три человека погибли и 18 пострадали в результате ДТП в Турции
Об этом информирует телеканал NTV.
Как отмечается, водитель пассажирского автобуса, направлявшегося в Анталью, не справился с управлением из-за гололёда. Он скончался на месте.
«В результате аварии погибли водитель и два пассажира», — говорится в сообщении телеканала.
Ещё 18 человек получили ранения.
Ранее сообщалось о гибели россиянки в аргентинском городе Кармен-де-Ареко в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика.