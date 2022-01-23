NTV: три человека погибли и 18 пострадали в результате ДТП в Турции

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В результате ДТП с участием автобуса в Турции погибли три человека, ещё 18 пострадали.

Об этом информирует телеканал NTV.

Как отмечается, водитель пассажирского автобуса, направлявшегося в Анталью, не справился с управлением из-за гололёда. Он скончался на месте.

«В результате аварии погибли водитель и два пассажира», — говорится в сообщении телеканала.

Ещё 18 человек получили ранения.

Ранее сообщалось о гибели россиянки в аргентинском городе Кармен-де-Ареко в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика.

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