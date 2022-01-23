Россиянка погибла в результате ДТП в Аргентине

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В аргентинском городе Кармен-де-Ареко в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика погибла россиянка, ещё 12 человек пострадали. Об этом сообщил местный новостной портал Infobae.

Отмечается, что водителю автобуса предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности.

В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.

Как пишет ТАСС, гибель россиянки подтвердил заведующий консульским отделом посольства России в Аргентине Георгий Полин.

«Мы постоянно находимся на связи с семьей и друзьями. Решается вопрос о вывозе тела либо праха», — рассказал он.

В августе на юге турецкой провинции Анталья в результате ДТП с участием автобуса, перевозившего, предположительно, туристов из России, погибли три человека и 16 получили ранения.

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