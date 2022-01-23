Протестующие в Брюсселе потребовали отставки правительства Бельгии

В рамках протестных акций против санитарных мер в Брюсселе митингующие потребовали отставки правительства Бельгии за нарушение Конституции.

Как сообщает ТАСС, демонстранты составили соответствующую петицию.

«Правительство королевства, допустившее нарушение Конституции и фундаментальных свобод граждан, должно подать в отставку, в стране должны пройти внеочередные выборы», — приводит агентство текст документа.

Организаторы акции намерены разместить данное обращение в соцсетях и зарегистрировать на правительственном портале для сбора подписей.

Ранее сообщалось о столкновениях протестующих с представителями сил правопорядка, полиция применила водомёты и слезоточивый газ.