Протестующие в Брюсселе потребовали отставки правительства Бельгии
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Как сообщает ТАСС, демонстранты составили соответствующую петицию.
«Правительство королевства, допустившее нарушение Конституции и фундаментальных свобод граждан, должно подать в отставку, в стране должны пройти внеочередные выборы», — приводит агентство текст документа.
Организаторы акции намерены разместить данное обращение в соцсетях и зарегистрировать на правительственном портале для сбора подписей.
Ранее сообщалось о столкновениях протестующих с представителями сил правопорядка, полиция применила водомёты и слезоточивый газ.