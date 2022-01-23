Kyodo: в Японии намерены расширить список префектур с антикоронавирусными ограничениями
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Как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве, в общей сложности режим усиленных антикоронавирусных ограничений будет распространяться на 32 из 47 префектур. На данный момент он действует в Токио и ещё 16 префектурах, включая Киото, Осаку и северную префектуру Хоккайдо.
Новые правила предусматривают ограничения на работу заведений общепита с сокращением времени их работы.
22 января в Японии выявили рекордный показатель суточной заболеваемости в стране — более 50 тыс. случаев инфицирования COVID-19.