Kyodo: в Японии намерены расширить список префектур с антикоронавирусными ограничениями

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Власти Японии намерены расширить список префектур, где будут действовать усиленные меры против распространения пандемии COVID-19.
Kyodo: в Японии намерены расширить список префектур с антикоронавирусными ограничениями
  • © Yuichi Yamazaki / Stringer
  • Gettyimages.ru

Как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве, в общей сложности режим усиленных антикоронавирусных ограничений будет распространяться на 32 из 47 префектур. На данный момент он действует в Токио и ещё 16 префектурах, включая Киото, Осаку и северную префектуру Хоккайдо.

Новые правила предусматривают ограничения на работу заведений общепита с сокращением времени их работы.

22 января в Японии выявили рекордный показатель суточной заболеваемости в стране — более 50 тыс. случаев инфицирования COVID-19. 

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