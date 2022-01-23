В районе Фэнтай в Пекине власти ввели новые ограничения из-за всплеска COVID-19

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В районе Фэнтай на юго-западе Пекина власти временно запретили массовые собрания в связи с выявлением новых случаев инфицирования коронавирусом, завила замглавы районной администрации Бо Лань.
В районе Фэнтай в Пекине власти ввели новые ограничения из-за всплеска COVID-19
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Как сообщает ТАСС, с 06:00 воскресенья (01:00 мск) в указанном районе проводится тестирование местных жителей (2,019 млн человек) на наличие COVID-19. 

Во избежание риска распространения коронавирусной инфекции в дальнейшем власти региона намерены проверить 1856 предприятий, занятых в холодильной цепи, и 1760 холодильных складов.

Ранее власти КНР выявили 72 больных коронавирусом среди прибывших на Олимпиаду в Пекин.

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