В районе Фэнтай в Пекине власти ввели новые ограничения из-за всплеска COVID-19

В районе Фэнтай на юго-западе Пекина власти временно запретили массовые собрания в связи с выявлением новых случаев инфицирования коронавирусом, завила замглавы районной администрации Бо Лань.

Как сообщает ТАСС, с 06:00 воскресенья (01:00 мск) в указанном районе проводится тестирование местных жителей (2,019 млн человек) на наличие COVID-19.

Во избежание риска распространения коронавирусной инфекции в дальнейшем власти региона намерены проверить 1856 предприятий, занятых в холодильной цепи, и 1760 холодильных складов.

Ранее власти КНР выявили 72 больных коронавирусом среди прибывших на Олимпиаду в Пекин.