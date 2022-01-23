Госсекретарь при МИД Франции Бон: выход страны из НАТО был бы подарком для России

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Выход Франции из НАТО был бы величайшим подарком, который можно сделать России, заявил госсекретарь при французском МИД Клеман Бон в эфире радиостанции Europe 1.
Госсекретарь при МИД Франции Бон: выход страны из НАТО был бы подарком для России
  • ©Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket
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«Некоторые пользуются возможностью, чтобы предложить выйти из НАТО... (Это было бы. — RT) величайшим подарком, который можно сделать России», — приводит слова Бона РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что Париж не готовится к войне, но учитывает возможную «сложную ситуацию», на которую европейцы должны быть готовы отреагировать в любой момент.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявили, что США и Евросоюз будут выступать «единым трансатлантическим фронтом» в рамках своей политики в отношении России.

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