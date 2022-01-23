Автор портала 19FortyFive рассказала о вариантах «нейтрализации» обороны Калининграда

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Аналитик Сара Уайт в статье для 19FortyFive рассказала о планах Запада по «нейтрализации» обороны Калининграда в случае возможного вооружённого конфликта с Россией.
Автор портала 19FortyFive рассказала о вариантах «нейтрализации» обороны Калининграда
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Как отмечает Уайт, в Калининграде дислоцируются как обычные Вооружённые силы России, так и высокоточные комплексы «Искандер-М» и истребители с крылатыми ракетами.

По её словам, подавить российские ракетные комплексы могут американские зенитные комплексы Patriot.

Также для подавления российских войск в Калининграде союзникам США в лице Польши и Литвы нужны самолёты F-35 и танки M1 Abrams.

Ранее обозреватель китайского новостного портала Sohu заявил, что в случае авианалёта американских истребителей F-35 на Россию Соединённые Штаты и НАТО столкнутся с противодействием со стороны систем противовоздушной обороны С-300ПМ-2 в Крыму.

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