Байден обсудил ситуацию вокруг Украины со службой нацбезопасности
Об этом сообщает РИА Новости.
«Байден встретился с представителями команды по нацбезопасности... чтобы обсудить продолжающиеся агрессивные действия России в отношении Украины», — сказано в заявлении.
Отмечается, что президенту США доложили «о текущем состоянии российских военных операций», якобы проводимых «на границе с Украиной».
Участники мероприятия обсудили прилагаемые усилия по деэскалации ситуации посредством дипломатии, а также «ряд мер сдерживания».
На встрече вновь поднимались темы возможных «последствий» для России в случае обострения ситуации на Украине.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединённые Штаты намерены продолжить оказывать военную помощь Украине.
Министр финансов США Джанет Йеллен в эфире телеканала CNBC рассказала о консультациях с европейскими партнёрами по вопросу введения санкций в отношении России.