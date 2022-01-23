Байден обсудил ситуацию вокруг Украины со службой нацбезопасности

Короткая ссылка
Американский президент Джо Байден провёл совещание с командой по национальной безопасности касательно ситуации на Украине и в России. Об этом информирует пресс-служба Белого дома.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Байден встретился с представителями команды по нацбезопасности... чтобы обсудить продолжающиеся агрессивные действия России в отношении Украины», — сказано в заявлении.

Отмечается, что президенту США доложили «о текущем состоянии российских военных операций», якобы проводимых «на границе с Украиной».

Участники мероприятия обсудили прилагаемые усилия по деэскалации ситуации посредством дипломатии, а также «ряд мер сдерживания».

На встрече вновь поднимались темы возможных «последствий» для России в случае обострения ситуации на Украине.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединённые Штаты намерены продолжить оказывать военную помощь Украине.

Министр финансов США Джанет Йеллен в эфире телеканала CNBC рассказала о консультациях с европейскими партнёрами по вопросу введения санкций в отношении России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить