Байден обсудил ситуацию вокруг Украины со службой нацбезопасности

Американский президент Джо Байден провёл совещание с командой по национальной безопасности касательно ситуации на Украине и в России. Об этом информирует пресс-служба Белого дома.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Байден встретился с представителями команды по нацбезопасности... чтобы обсудить продолжающиеся агрессивные действия России в отношении Украины», — сказано в заявлении.

Отмечается, что президенту США доложили «о текущем состоянии российских военных операций», якобы проводимых «на границе с Украиной».

Участники мероприятия обсудили прилагаемые усилия по деэскалации ситуации посредством дипломатии, а также «ряд мер сдерживания».

На встрече вновь поднимались темы возможных «последствий» для России в случае обострения ситуации на Украине.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединённые Штаты намерены продолжить оказывать военную помощь Украине.

Министр финансов США Джанет Йеллен в эфире телеканала CNBC рассказала о консультациях с европейскими партнёрами по вопросу введения санкций в отношении России.