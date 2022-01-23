В Черногории прошли акции против смены правительства
Митинги прошли в черногорской столице Подгорице, а также в городах Тиват, Никшич, Котор.
Отмечается, что в акциях протеста приняли участие несколько сотен граждан, которые призвали лидеров урегулировать политический кризис посредством соглашения, а не формирования нового кабмина с Демократической партией социалистов.
По информации издания, демонстрации продолжаются в Черногории уже четыре дня.
Ранее старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер перечислил «бесполезные» страны НАТО, входящие в альянс, в их числе фигурировала Черногория.