В Черногории прошли акции против смены правительства

В ряде городов Черногории состоялись митинги против смены правительства премьер-министра страны Здравко Кривокапича. Об этом информирует местная газета Vijesti.

Митинги прошли в черногорской столице Подгорице, а также в городах Тиват, Никшич, Котор.

Отмечается, что в акциях протеста приняли участие несколько сотен граждан, которые призвали лидеров урегулировать политический кризис посредством соглашения, а не формирования нового кабмина с Демократической партией социалистов.

По информации издания, демонстрации продолжаются в Черногории уже четыре дня.

Ранее старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер перечислил «бесполезные» страны НАТО, входящие в альянс, в их числе фигурировала Черногория.