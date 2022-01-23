Террористы совершили три обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии

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В российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили три обстрела в идлибской зоне деэскалации в САР.

«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра». В провинции Алеппо — один обстрел, в провинции Идлиб — два обстрела», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Минобороны России в Facebook.

Ранее в российском ЦПВС в САР заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» в Идлибе готовят провокацию с отравляющими веществами.

«Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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