В посольстве КНР в Москве назвали провокацией статью Bloomberg по Украине

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В посольстве Китая в Москве назвали фейком и провокацией публикацию агентства Bloomberg о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы просил президента России Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпиады в Пекине.

«Публикация Bloomberg о том, что якобы глава КНР попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник, является фейком и провокацией», — приводит ТАСС заявление дипломатической миссии.

Также в посольстве отметили, что позиция Пекина по украинскому вопросу последовательна и ясна — Китай выступает за урегулирование разногласий путём диалога.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала публикацию Bloomberg, назвав её «информационной спецоперацией». Она отметила, что в МИД России не исключают провокаций от Киева и Вашингтона перед Олимпиадой в Пекине.

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