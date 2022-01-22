Посол: размещение военных баз России в Венесуэле невозможно по конституции республики

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Посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров заявил в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE», что размещение военных баз России в Венесуэле невозможно по конституции латиноамериканской республики.

«Что касается военных баз российских, то это очевидно. Для этого достаточно заглянуть в Конституцию Венесуэлы, где прямо сказано, что военных баз на территории быть не должно и не может», — сказал он.

При этом посол отметил, что российские военные специалисты продолжают работать в Венесуэле, повышая обороноспособность республики. 

Также он предположил, что Каракас может оказать военно-техническую помощь Москве в случае резкого ухудшения отношений между Россией и США.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о размещении российских военных баз в Венесуэле во время телефонного разговора президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро не поднимался.

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