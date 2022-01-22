В Минобороны Турции выступили за мирное урегулирование между Россией и Украиной
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Об этом он заявил в интервью Anadolu.
«Турция на всех международных платформах выступает за мирное урегулирование кризиса между Москвой и Киевом в рамках норм международного права и уважением к территориальной целостности Украины», — сказал Акар.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Стамбуле заявил, что мирные отношения между Анкарой и Москвой достигли такого уровня, которого ещё не было в истории, и продолжают развиваться.
Также Эрдоган не исключил вероятность проведения телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным или совершения визита в Россию для обсуждения ситуации между Москвой и Киевом.