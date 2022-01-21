Эрдоган: у Турции мирные отношения с Россией, которых не было в истории
- ©Antonio Masiello/Getty Images
«Наши отношения с Россией продолжают весьма хорошо развиваться. У нас мирные отношения, которых не было в истории», — приводит ТАСС его слова.
Также Эрдоган не исключил вероятность проведения телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным или совершения визита в Россию для обсуждения ситуации между Москвой и Киевом.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя инициативу турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил, что никакой подготовки ко встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не ведётся.