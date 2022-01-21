Эрдоган: у Турции мирные отношения с Россией, которых не было в истории

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Стамбуле заявил, что мирные отношения между Анкарой и Москвой достигли такого уровня, которого ещё не было в истории, и они продолжают развиваться.

«Наши отношения с Россией продолжают весьма хорошо развиваться. У нас мирные отношения, которых не было в истории», — приводит ТАСС его слова.

Также Эрдоган не исключил вероятность проведения телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным или совершения визита в Россию для обсуждения ситуации между Москвой и Киевом.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя инициативу турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил, что никакой подготовки ко встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не ведётся.