Эрдоган: у Турции мирные отношения с Россией, которых не было в истории

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Стамбуле заявил, что мирные отношения между Анкарой и Москвой достигли такого уровня, которого ещё не было в истории, и они продолжают развиваться.
Эрдоган: у Турции мирные отношения с Россией, которых не было в истории
  • ©Antonio Masiello/Getty Images

«Наши отношения с Россией продолжают весьма хорошо развиваться. У нас мирные отношения, которых не было в истории», — приводит ТАСС его слова.

Также Эрдоган не исключил вероятность проведения телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным или совершения визита в Россию для обсуждения ситуации между Москвой и Киевом.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя инициативу турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил, что никакой подготовки ко встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не ведётся.

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