Блинкен обсудил с главой МИД Канады ситуацию вокруг Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли обсудил ситуацию вокруг Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента США.

«Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Жоли обсудили нашу общую обеспокоенность угрозой, которую Россия представляет для Украины, а также усилия, направленные на то, чтобы склонить Россию к выбору дипломатии и деэскалации», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров в Женеве уделили особое внимание ситуации вокруг Украины.