Блинкен обсудил с главой МИД Канады ситуацию вокруг Украины
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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента США.
«Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Жоли обсудили нашу общую обеспокоенность угрозой, которую Россия представляет для Украины, а также усилия, направленные на то, чтобы склонить Россию к выбору дипломатии и деэскалации», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров в Женеве уделили особое внимание ситуации вокруг Украины.