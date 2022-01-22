Блинкен обсудил с главой МИД Канады ситуацию вокруг Украины

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли обсудил ситуацию вокруг Украины.
Блинкен обсудил с главой МИД Канады ситуацию вокруг Украины
  • © AP Photo/Alex Brandon

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента США.

«Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Жоли обсудили нашу общую обеспокоенность угрозой, которую Россия представляет для Украины, а также усилия, направленные на то, чтобы склонить Россию к выбору дипломатии и деэскалации», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров в Женеве уделили особое внимание ситуации вокруг Украины.

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