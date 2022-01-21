Лавров и Блинкен на переговорах уделили особое внимание ситуации вокруг Украины

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров в Женеве уделили особое внимание ситуации вокруг Украины.

«Особое внимание было уделено внутриукраинскому конфликту. Подчёркнута необходимость скорейшего и полноформатного выполнения Киевом комплекса мер, включая налаживание прямого диалога с властями ЛНР и ДНР», — говорится в заявлении.

Ранее Блинкен заявил, что переговоры в Женеве получились откровенными и субстантивными.

Лавров отметил, что после ответа США на российские предложения по безопасности, который в Вашингтоне обещали представить на следующей неделе, планируется его новый контакт с госсекретарём США.