В МИД России рассказали о переговорах Лаврова с президентом Швейцарии Кассисом

Короткая ссылка
Глава российского МИД Сергей Лавров 21 января обсудил с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом ряд актуальных международных проблем и вопросов двустороннего взаимодействия. Об этом заявили в МИД России.
В МИД России рассказали о переговорах Лаврова с президентом Швейцарии Кассисом
  • ©Russian Foreign Ministry Press Office / Handout/Anadolu Agency
  • Gettyimages.ru

«Состоялся конструктивный обмен мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений, а также по ряду актуальных международных проблем. Был подчёркнут дружественный, позитивный и содержательный характер российско-швейцарских отношений», — говорится в сообщении на сайте МИД России. 

В ведомстве также поблагодарили швейцарских партнёров за помощь в организации российско-американских переговоров в Женеве 21 января.

Ранее Кассис заявил, что Швейцария готова вновь принять у себя саммит России и Соединённых Штатов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить