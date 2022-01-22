В МИД России рассказали о переговорах Лаврова с президентом Швейцарии Кассисом
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«Состоялся конструктивный обмен мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений, а также по ряду актуальных международных проблем. Был подчёркнут дружественный, позитивный и содержательный характер российско-швейцарских отношений», — говорится в сообщении на сайте МИД России.
В ведомстве также поблагодарили швейцарских партнёров за помощь в организации российско-американских переговоров в Женеве 21 января.
Ранее Кассис заявил, что Швейцария готова вновь принять у себя саммит России и Соединённых Штатов.