Швейцария заявила о готовности снова принять у себя саммит России и США

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что страна готова вновь принять у себя саммит России и Соединённых Штатов.

«Швейцария всегда готова принимать у себя диалог между этими державами, чтобы содействовать решениям, которые нацелены на мир и безопасность в мире», — приводит ТАСС его слова.

В пятницу, 21 января, в Женеве состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Стороны обсудили российские предложения по гарантиям безопасности, Минские соглашения, отношения России и НАТО и ряд других международных вопросов.