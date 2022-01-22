Немецкий политик Фридрих Мерц стал новым председателем ХДС

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Немецкий политик Фридрих Мерц был официально утверждён новым председателем Христианско-демократического союза (ХДС) на съезде партии.
Немецкий политик Фридрих Мерц стал новым председателем ХДС
  • ©Carstensen - Pool/Getty Images

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляции немецких телеканалов.

Отмечается, что за его кандидатуру проголосовали 94% делегатов съезда партии.

Уточняется, что он был избран на данный пост ещё в середине декабря с поддержкой 62,1% голосов, после чего ему предстояло пройти процесс утверждения в январе.

Ранее Мерц предупредил, что ограничение доступа России к системе SWIFT может быть сравнимо со взрывом «атомной бомбы» на рынке капиталов, товаров и услуг. 

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