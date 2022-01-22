Немецкий политик Фридрих Мерц стал новым председателем ХДС
- ©Carstensen - Pool/Getty Images
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляции немецких телеканалов.
Отмечается, что за его кандидатуру проголосовали 94% делегатов съезда партии.
Уточняется, что он был избран на данный пост ещё в середине декабря с поддержкой 62,1% голосов, после чего ему предстояло пройти процесс утверждения в январе.
Ранее Мерц предупредил, что ограничение доступа России к системе SWIFT может быть сравнимо со взрывом «атомной бомбы» на рынке капиталов, товаров и услуг.