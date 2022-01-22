В МИД России заявили о попытках США затянуть обсуждение вопроса гарантий безопасности

В МИД России заявили, что США с момента получения российских предложений по гарантиям безопасности пытались в основном затянуть переговоры.

«В период, прошедший с 15 декабря 2021 года, когда мы официально передали Вашингтону проекты договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран НАТО, с американской стороны мы видели в основном очевидные попытки затянуть обсуждение предлагаемых нами конкретных параметров по различным экспертным уровням и форматам», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

При этом в российском министерстве подчеркнули, что Белый дом и западные страны, вместо попыток сосредоточиться на ответах по существу поставленных в российских документах вопросов, занимаются проведением информационно-пропагандистской кампании против России.

«Белый дом и его западные союзники запустили крайне токсичную информационно-пропагандистскую кампанию, представляющую нашу страну как «агрессора», «врага цивилизованной Европы» и «угрозу» международной стабильности», — подчеркнули в российском МИД.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Россия ожидает от властей Соединённых Штатов быстрого ответа по предложенным ранее гарантиям безопасности.