В МИД России заявили о попытках США затянуть обсуждение вопроса гарантий безопасности

Короткая ссылка
В МИД России заявили, что США с момента получения российских предложений по гарантиям безопасности пытались в основном затянуть переговоры.
В МИД России заявили о попытках США затянуть обсуждение вопроса гарантий безопасности
  • © Alexander Sayganov / SOPA Images/Sipa USA
  • Legion-Media

«В период, прошедший с 15 декабря 2021 года, когда мы официально передали Вашингтону проекты договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран НАТО, с американской стороны мы видели в основном очевидные попытки затянуть обсуждение предлагаемых нами конкретных параметров по различным экспертным уровням и форматам», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

При этом в российском министерстве подчеркнули, что Белый дом и западные страны, вместо попыток сосредоточиться на ответах по существу поставленных в российских документах вопросов, занимаются проведением информационно-пропагандистской кампании против России.

«Белый дом и его западные союзники запустили крайне токсичную информационно-пропагандистскую кампанию, представляющую нашу страну как «агрессора», «врага цивилизованной Европы» и «угрозу» международной стабильности», — подчеркнули в российском МИД.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Россия ожидает от властей Соединённых Штатов быстрого ответа по предложенным ранее гарантиям безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить