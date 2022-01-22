В Совфеде назвали безответственной идею о возможных военных мерах США против России

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Заявление о возможных мерах США против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины является абсолютно безответственным. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
В Совфеде назвали безответственной идею о возможных военных мерах США против России
  • РИА Новости

«Это абсолютно безответственное, абсолютно вредное в сложившейся ситуации заявление для всех, в первую очередь для самих США», — цитирует Цекова РИА Новости.

По его мнению, выдвинутое предложение на практике нереализуемо.

Ранее американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США рассматривают возможность применения военных мер в отношении России в случае эскалации ситуации на Украине.

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