В Совфеде назвали безответственной идею о возможных военных мерах США против России
- РИА Новости
«Это абсолютно безответственное, абсолютно вредное в сложившейся ситуации заявление для всех, в первую очередь для самих США», — цитирует Цекова РИА Новости.
По его мнению, выдвинутое предложение на практике нереализуемо.
Ранее американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США рассматривают возможность применения военных мер в отношении России в случае эскалации ситуации на Украине.