В Польше зафиксировали суточный антирекорд по коронавирусу

В Минздраве Польши заявили, что в стране выявили 40 876 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что является максимальным суточным показателем за пандемию.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства в Twitter.

Также за 24 часа в Польше скончались 193 пациента с коронавирусом.

Ранее в Мексике зафиксировали антирекорд по числу случаев коронавируса за сутки.