В Польше зафиксировали суточный антирекорд по коронавирусу
В Минздраве Польши заявили, что в стране выявили 40 876 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что является максимальным суточным показателем за пандемию.
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства в Twitter.
Также за 24 часа в Польше скончались 193 пациента с коронавирусом.
Ранее в Мексике зафиксировали антирекорд по числу случаев коронавируса за сутки.
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