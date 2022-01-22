В Польше зафиксировали суточный антирекорд по коронавирусу

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В Минздраве Польши заявили, что в стране выявили 40 876 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что является максимальным суточным показателем за пандемию.
В Польше зафиксировали суточный антирекорд по коронавирусу
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства в Twitter.

Также за 24 часа в Польше скончались 193 пациента с коронавирусом.

Ранее в Мексике зафиксировали антирекорд по числу случаев коронавируса за сутки.

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