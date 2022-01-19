В Мексике зафиксировали антирекорд по числу случаев коронавируса за сутки
- AP
- © Ginnette Riquelme
«В Мексике вновь побит рекорд по суточной заболеваемости COVID-19», — сообщило издание.
За всё время пандемии в Мексике зафиксировано 4 434 758 случаев коронавируса.
С начала пандемии от коронавируса скончались 301 789 человек.
Ранее мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что в 2022 году страна намерена завершить разработку собственной вакцины от COVID-19 под названием Patria.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».