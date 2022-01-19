В Мексике зафиксировали антирекорд по числу случаев коронавируса за сутки

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За сутки в Мексике зафиксировали 49 343 случая инфицирования коронавирусом, что стало максимальным значением за всё время пандемии. Об этом сообщает El Universal со ссылкой на данные Минздрава республики.
В Мексике зафиксировали антирекорд по числу случаев коронавируса за сутки
  • AP
  • © Ginnette Riquelme

«В Мексике вновь побит рекорд по суточной заболеваемости COVID-19», — сообщило издание.

За всё время пандемии в Мексике зафиксировано 4 434 758 случаев коронавируса.

С начала пандемии от коронавируса скончались 301 789 человек.

Ранее мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что в 2022 году страна намерена завершить разработку собственной вакцины от COVID-19 под названием Patria.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».

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