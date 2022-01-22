В посольстве России назвали бессмысленными попытки угроз в адрес Москвы со стороны Японии

Попытки угроз в адрес Москвы со стороны Токио в связи с ситуацией вокруг Украины являются неприемлемыми, бессмысленными и контрпродуктивными, заявили в российском посольстве в Японии.

«С недоумением ознакомились с сообщениями о том, что на вчерашнем саммите Япония — США японская сторона в украинском контексте пыталась грозить России некими «сильными действиями», да ещё и «скоординированными с Соединёнными Штатами и другими союзниками и партнёрами». Очевидны неприемлемость и бессмысленность таких сентенций, равно как и их контрпродуктивность для атмосферы российско-японских отношений и диалога», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

В ведомстве призвали японских коллег непредвзято оценить действия НАТО по расширению на восток.

Ранее российский посол в Оттаве Олег Степанов назвал необоснованным расширение НАТО к границам России.

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга о готовности принять в альянс Финляндию и Швецию попыткой оказать давление на их политику.