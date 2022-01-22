В США назвали отключение газа Европе невыгодным для России

России будет невыгодно отключать газ Европе в ответ на потенциальные санкции, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Я считаю, что это в равной степени навредило бы и России, поэтому было бы не в их интересах перекрывать доступ европейцев к газопроводу», — цитирует РИА Новости ответ Томас-Гринфилд на вопрос о планах США на случай, если Россия в ответ на санкции перекроет газ Европе в интервью итальянской телерадиокомпании RAI.

Она отметила, что тем не менее, план США на этот случай состоит в том, чтобы поддерживать своих союзников в любой ситуации, включая действия России по газу.

Ранее Томас-Гринфилд заявила, что США рассматривают применение военных мер в отношении России в случае эскалации ситуации на Украине.