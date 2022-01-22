Президент Мексики госпитализирован для обследования
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«Обрадор поступил в центральный военный госпиталь министерства национальной обороны Мексики для проведения планового медицинского осмотра», — приводит РИА Новости сообщение пресс-секретаря правительства страны Хесуса Рамиреса Гомеса.
Отмечается, что мексиканский лидер недавно во второй раз в лёгкой форме перенёс заболевание коронавирусом.
19 января за сутки в Мексике зафиксировали 49 343 случая инфицирования коронавирусом, что стало максимальным значением за всё время пандемии.