Президент Мексики госпитализирован для обследования

Короткая ссылка
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор был госпитализирован для прохождения планового обследования.
Президент Мексики госпитализирован для обследования
  • AP
  • © Alex Brandon

«Обрадор поступил в центральный военный госпиталь министерства национальной обороны Мексики для проведения планового медицинского осмотра», — приводит РИА Новости сообщение пресс-секретаря правительства страны Хесуса Рамиреса Гомеса.

Отмечается, что мексиканский лидер недавно во второй раз в лёгкой форме перенёс заболевание коронавирусом.

19 января за сутки в Мексике зафиксировали 49 343 случая инфицирования коронавирусом, что стало максимальным значением за всё время пандемии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить