Лавров и Блинкен договорились активизировать работу по нормализации деятельности дипмиссий

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Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились активизировать работу по нормализации деятельности диппредставительств двух стран.
Лавров и Блинкен договорились активизировать работу по нормализации деятельности дипмиссий
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Об этом информирует российское внешнеполитическое ведомство.

«Условлено активизировать экспертную работу по нормализации функционирования диппредставительств двух стран и стабилизации визового режима», — заявили в МИД.

В министерстве отметили, что Россия выступает за возобновление полноценного дипломатического присутствия на взаимной основе.

Также Москва потребовала от Вашингтона скорейшего возвращения конфискованной американскими властями российской дипломатической недвижимости.

Кроме того, Лавров предупредил Блинкена о серьёзных последствиях игнорирования со стороны Вашингтона российских озабоченностей по безопасности.

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