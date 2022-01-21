Гутерреш: недоверие между державами достигает апогея

Короткая ссылка
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что уровень недоверия между ведущими государствами мира доходит до наивысшей точки.
Гутерреш: недоверие между державами достигает апогея
  • ©Jeff J Mitchell/Getty Images

«Недоверие между мировыми державами достигает апогея», — приводит РИА Новости его слова.

Он добавил, что пандемия COVID-19 продолжает рушить жизни, планы и надежды.

«Неравенство растёт. Инфляция растёт. Климатический кризис, загрязнение и утеря биоразнообразия продолжаются. Мы сталкиваемся с политическими волнениями и жестокими конфликтами», — сказал генсек.

Ранее Гутерреш в ходе давосского Всемирного экономического форума (ВЭФ) призвал реформировать глобальную финансовую систему.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить