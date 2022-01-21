Гутерреш: недоверие между державами достигает апогея
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«Недоверие между мировыми державами достигает апогея», — приводит РИА Новости его слова.
Он добавил, что пандемия COVID-19 продолжает рушить жизни, планы и надежды.
«Неравенство растёт. Инфляция растёт. Климатический кризис, загрязнение и утеря биоразнообразия продолжаются. Мы сталкиваемся с политическими волнениями и жестокими конфликтами», — сказал генсек.
Ранее Гутерреш в ходе давосского Всемирного экономического форума (ВЭФ) призвал реформировать глобальную финансовую систему.