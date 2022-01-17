Генсек ООН призвал реформировать глобальную финансовую систему

Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе давосского Всемирного экономического форума (ВЭФ) призвал реформировать глобальную финансовую систему.

«Нам нужно реформировать глобальную финансовую систему, чтобы она работала для всех стран. Более $8 из $10, направленных на восстановление, тратятся в развитых странах», — приводит РИА Новости слова Гутерреша.

Он отметил, что страны с низким уровнем доходов находятся в очень невыгодном положении.

По словам Генсека ООН, глобальная финансовая система подвела страны с низким уровнем дохода, когда они больше всего в ней нуждались.

Также Гутерреш в ходе видеообращения призвал усилить мониторинг и разработать меры по быстрому реагированию в рамках подготовки к следующей пандемии.