В Совбезе ООН прокомментировали переговоры Блинкена и Лаврова

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Совбез ООН отслеживает ситуацию с переговорами главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.
В Совбезе ООН прокомментировали переговоры Блинкена и Лаврова
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

Об этом сообщила постоянный представитель Норвегии при ООН Мона Юуль.

«Мы должны выяснить, что произошло. Мы отслеживаем ситуацию», — приводит ТАСС её слова.

Ранее Блинкен заявил, что переговоры в Женеве получились откровенными и субстантивными.

Лавров отметил, что после ответа США на российские предложения по безопасности, который в Вашингтоне обещали представить на следующей неделе, планируется его новый контакт с госсекретарём США.

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