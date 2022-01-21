В Совбезе ООН прокомментировали переговоры Блинкена и Лаврова
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Об этом сообщила постоянный представитель Норвегии при ООН Мона Юуль.
«Мы должны выяснить, что произошло. Мы отслеживаем ситуацию», — приводит ТАСС её слова.
Ранее Блинкен заявил, что переговоры в Женеве получились откровенными и субстантивными.
Лавров отметил, что после ответа США на российские предложения по безопасности, который в Вашингтоне обещали представить на следующей неделе, планируется его новый контакт с госсекретарём США.