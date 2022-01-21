Очную встречу Всемирного экономического форума в Давосе перенесли на конец мая
- РИА Новости
«Всемирный экономический форум рад сообщить, что он проведёт своё ежегодное собрание в 2022 году в Давосе-Клостерсе, Швейцария, с воскресенья 22-го по четверг 26 мая», — говорится в сообщении.
Встреча получит название «Совместная работа, восстановление доверия».
Ранее проведение ВЭФ в Давосе было запланировано на 17—21 января 2022 года, но его перенесли на лето из-за ситуации с распространением в мире омикрон-штамма коронавируса.