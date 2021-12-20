Всемирный экономический форум в Давосе перенесли из-за распространения омикрон-штамма

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Всемирный экономический форум (ВЭФ), проведение которого было запланировано на 17—21 января в Давосе, не состоится из-за распространения в мире омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщили в штаб-квартире ВЭФ.
Всемирный экономический форум в Давосе перенесли из-за распространения омикрон-штамма
  • Reuters

«Всемирный экономический форум перенесёт проведение своей ежегодной встречи в Давосе в свете неопределённости по поводу омикрон-штамма, — говорится в сообщении.

Как уточняется, проведение ВЭФ планируется на начало лета 2022 года.

18 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала информационный бюллетень, в котором говорится, что штамм коронавируса «омикрон» выявили уже в 89 странах мира.

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