Всемирный экономический форум в Давосе перенесли из-за распространения омикрон-штамма
- Reuters
«Всемирный экономический форум перенесёт проведение своей ежегодной встречи в Давосе в свете неопределённости по поводу омикрон-штамма, — говорится в сообщении.
Как уточняется, проведение ВЭФ планируется на начало лета 2022 года.
18 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала информационный бюллетень, в котором говорится, что штамм коронавируса «омикрон» выявили уже в 89 странах мира.