Рябков: Россия примет серьёзные политические решения в случае разочарования ответом Запада

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что если Москва будет разочарована ответом Запада по гарантиям безопасности, то ей придётся принять серьёзные политические решения.

«Если ответ будет разочаровывающим, тогда придётся принимать серьёзные политические решения», — сказал Рябков, напомнив, что об этом предупреждал российский лидер Владимир Путин.

При этом Рябков подчеркнул, что в любом случае в данной ситуации центральная роль у дипломатии.

По его словам, Россия не хочет конфликта, ни на кого не нападает и никому не угрожает.

«Мы хотим надёжно обеспечить наши интересы», — цитирует его РИА Новости.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Женеве, что было бы правильным предать гласности ответ Вашингтона по гарантиям безопасности.

Он отметил, что будет просить об этом госсекретаря США Блинкена. Как ожидается, Вашингтон предоставит письменный ответ на следующей неделе.