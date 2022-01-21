Рябков: Россия примет серьёзные политические решения в случае разочарования ответом Запада

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что если Москва будет разочарована ответом Запада по гарантиям безопасности, то ей придётся принять серьёзные политические решения.
Рябков: Россия примет серьёзные политические решения в случае разочарования ответом Запада
  • РИА Новости

«Если ответ будет разочаровывающим, тогда придётся принимать серьёзные политические решения», — сказал Рябков, напомнив, что об этом предупреждал российский лидер Владимир Путин.

При этом Рябков подчеркнул, что в любом случае в данной ситуации центральная роль у дипломатии.

По его словам, Россия не хочет конфликта, ни на кого не нападает и никому не угрожает.

«Мы хотим надёжно обеспечить наши интересы», — цитирует его РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Женеве, что было бы правильным предать гласности ответ Вашингтона по гарантиям безопасности.

Он отметил, что будет просить об этом госсекретаря США Блинкена. Как ожидается, Вашингтон предоставит письменный ответ на следующей неделе.

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