Рябков: Россия примет серьёзные политические решения в случае разочарования ответом Запада
- РИА Новости
«Если ответ будет разочаровывающим, тогда придётся принимать серьёзные политические решения», — сказал Рябков, напомнив, что об этом предупреждал российский лидер Владимир Путин.
При этом Рябков подчеркнул, что в любом случае в данной ситуации центральная роль у дипломатии.
По его словам, Россия не хочет конфликта, ни на кого не нападает и никому не угрожает.
«Мы хотим надёжно обеспечить наши интересы», — цитирует его РИА Новости.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Женеве, что было бы правильным предать гласности ответ Вашингтона по гарантиям безопасности.
Он отметил, что будет просить об этом госсекретаря США Блинкена. Как ожидается, Вашингтон предоставит письменный ответ на следующей неделе.