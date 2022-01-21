Американист Рогулёв прокомментировал переговоры Лаврова и Блинкена в Женеве

Директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал в беседе с RT переговоры в Женеве главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Конечно, мы видим, что активизировалась дипломатическая работа... Подождём, какой будет результат. Сам по себе факт того, что активизировался переговорный процесс, и то, что всерьёз обсуждаются многие важнейшие вопросы, от которых прежде отмахивались наши западные партнёры, это вселяет некоторую надежду на то, что, может быть, результат какой-то будет», — отметил аналитик.

Но скорых результатов ждать не стоит, подчеркнул эксперт.

«В целом развернуть внешнеполитическую ситуацию, которая складывалась на протяжении последних 30 лет, конечно, будет непросто, и потребуется время», — заключил Рогулёв.

Ранее Лавров рассказал, что в ходе встречи в Женеве госсекретарь США Блинкен заявил, что обмен мнениями поможет Вашингтону представить письменную реакцию на российские предложения на следующей неделе.

По его словам, встреча с Блинкеном была промежуточной.