Посольство России в Литве возмутилось инициативой о сносе недостроенного «Дома Москвы»

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Российские дипломаты в Литве возмутились инициативой властей Вильнюса снести недостроенный «Дом Москвы» в городе и посоветовали им обратить внимание на реальные нужды жителей литовской столицы.
Посольство России в Литве возмутилось инициативой о сносе недостроенного «Дома Москвы»
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«Возмущены бесцеремонным заявлением мэра Вильнюса о желании снести здание «Дома Москвы». Вместо заботы о реальных нуждах горожан... мучают страхи перед мнимой российской угрозой от недостроенного культурного центра», — говорится в заявлении российского посольства в Twitter.

В декабре Министерство иностранных дел России предупредило Литву, на территории которой проводятся «антироссийские сборища несистемной оппозиции», что хамство и враждебность не останутся без последствий.

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