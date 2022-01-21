Посольство России в Литве возмутилось инициативой о сносе недостроенного «Дома Москвы»
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«Возмущены бесцеремонным заявлением мэра Вильнюса о желании снести здание «Дома Москвы». Вместо заботы о реальных нуждах горожан... мучают страхи перед мнимой российской угрозой от недостроенного культурного центра», — говорится в заявлении российского посольства в Twitter.
В декабре Министерство иностранных дел России предупредило Литву, на территории которой проводятся «антироссийские сборища несистемной оппозиции», что хамство и враждебность не останутся без последствий.