Лавров: США признали, что Россия размещает вооружения на своей собственной территории

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что на переговорах в Женеве США признали, что Россия размещает вооружения на своей собственной территории.

«Все ответы на вопросы, которые звучали, мы предоставили. И когда нам говорят: «Ну да, это всё-таки ваша территория, мы это признаём, но многовато что-то вы там войск собрали» — и при этом тут же в одном предложении заявляется, что то, что делают американцы со своими войсками в Европе, — это не наше дело», — сказал Лавров.

Он отметил, что откровенно поговорил с Энтони Блинкеном по этому поводу.

«Он согласился, что в общем-то нужно более разумно вести диалог. И надеюсь, что эмоций поубавится», — добавил Лавров.

Ранее глава МИД России заявил, что в ходе встречи в Женеве Блинкен отметил, что обмен мнениями поможет Вашингтону представить письменную реакцию на российские предложения на следующей неделе.