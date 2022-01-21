Путин рассказал президенту Финляндии о подходах России по гарантиям безопасности

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Российский лидер Владимир Путин в ходе телефонных переговоров подробно рассказал президенту Финляндии Саули Ниинистё об основополагающих подходах России по гарантиям безопасности.
Путин рассказал президенту Финляндии о подходах России по гарантиям безопасности
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по тематике европейской безопасности в контексте переговоров России и США в Женеве, а также встреч в рамках Совета Россия — НАТО и Постоянного совета ОБСЕ.

Путин подчеркнул, что Москва ожидает обещанную партнёрами по переговорам письменную, конкретную и развёрнутую реакцию на проекты документов о предоставлении юридических гарантий безопасности России.

Также в ходе разговора двух лидеров была отмечена важность соблюдения принципа неделимости безопасности, зафиксированного в базовых документах ОБСЕ.

Ранее американский президент Джо Байден обсудил с финским коллегой важность оборонного партнёрства Финляндии с НАТО.

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