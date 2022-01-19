Байден обсудил с финским президентом важность оборонного партнёрства Финляндии с НАТО

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Президент США Джо Байден в ходе телефонных переговоров с финским коллегой Саули Ниинистё отметил важность тесного оборонного партнёрства Финляндии с Соединёнными Штатами и НАТО.
Байден обсудил с финским президентом важность оборонного партнёрства Финляндии с НАТО
  • AP
  • © Andrew Harnik

«Лидеры обсудили общую обеспокоенность по поводу беспричинного наращивания Россией военных сил у границ Украины. Они обсудили важность тесного оборонного партнёрства Финляндии с США и НАТО в целях обеспечения безопасности в Северной Европе», — говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Байден и Ниинистё также назвали Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) важной площадкой для диалога по решению проблем европейской безопасности.

Ранее стало известно о переговорах Ниинистё с президентом России Владимиром Путиным.

Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения.

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