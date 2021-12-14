Президент Финляндии и Путин обсудили Украину и двусторонние отношения

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Президенты Финляндии и России Саули Ниинистё и Владимир Путин обсудили в телефонном разговоре ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения.
Президент Финляндии и Путин обсудили Украину и двусторонние отношения
  • AP

Об этом говорится в заявлении канцелярии президента Финляндии.

«Саули Ниинистё и Владимир Путин провели телефонный разговор 14 декабря. В дополнение к двусторонним отношениям президенты основательно обсудили ситуацию на границах Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Ниинистё выразил серьёзную озабоченность по поводу напряжённой ситуации и подчеркнул необходимость найти дипломатическое решение.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин проведёт 14 декабря несколько международных разговоров по телефону.

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