Президент Финляндии и Путин обсудили Украину и двусторонние отношения

Президенты Финляндии и России Саули Ниинистё и Владимир Путин обсудили в телефонном разговоре ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения.

Об этом говорится в заявлении канцелярии президента Финляндии.

«Саули Ниинистё и Владимир Путин провели телефонный разговор 14 декабря. В дополнение к двусторонним отношениям президенты основательно обсудили ситуацию на границах Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Ниинистё выразил серьёзную озабоченность по поводу напряжённой ситуации и подчеркнул необходимость найти дипломатическое решение.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин проведёт 14 декабря несколько международных разговоров по телефону.