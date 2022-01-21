Песков обратил внимание на приглашение Турцией представителей Донбасса на переговоры

Россия услышала заявления турецких партнёров о приглашении представителей Донбасса на переговоры по урегулированию ситуации на Украине, интересно было бы узнать реакцию Киева на это предложение, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Главным образом мы слышим заявления, которые делаются из Анкары. Я ещё раз повторяю — можно приветствовать любые усилия по урегулированию ситуации на Украине. Мы слушали также заявления, что наши турецкие коллеги готовы пригласить представителей Донбасса, это очень важный элемент, и мы обратили на это внимание. Интересно было бы узнать в этом контексте, обратили ли на это внимание наши украинские оппоненты. И как они к этому относятся», — сказал представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует любую помощь в урегулировании ситуации на Украине, но считает вторичным вопросом место проведения возможного российско-украинского саммита.

Таким образом в Кремле прокомментировали предложение Анкары организовать в Турции встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского.