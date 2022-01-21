Политолог Бальбек поддержал заявление МИД России о состоянии отношений Москвы и Вашингтона

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Анастасия Румянцева
Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление МИД России о том, что отношения между Москвой и Вашингтоном подошли к критической черте по вине США.
Политолог Бальбек поддержал заявление МИД России о состоянии отношений Москвы и Вашингтона
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Бальбек отметил, что в МИД чётко обозначили, что «мы насквозь видим сущность американской политики по отношению к России».

«И если мы проявляем добрую волю к переговорам, то для американцев это лишь повод в очередной раз заявить о недоговороспособности русских. Да, мы у красной черты наших отношений. Отступать нам некуда. Чем быстрее это поймёт западный мир, тем быстрее мы сможем выработать единую формулу мировой безопасности», — заявил эксперт.

По его словам, почему-то в Вашингтоне уверены, что Россию «можно ещё дожать», что новые санкции ещё больнее ударят по российской экономике, а Москва «станет уступчивей» в переговорах.

«Вся эта проблема исключительно от нежелания понимать Западом нашу ментальность. Когда стоит вопрос национальной безопасности, мы непреклонны в своих позициях», — заключил собеседник RT.

Ранее МИД России заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном подошли к критической черте по вине США.

Отмечается, что в своё время Москва прилагала усилия к тому, чтобы стать друзьями или надёжными партнёрами с Вашингтоном.

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