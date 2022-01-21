Песков: Москва знала, что Блинкен не передаст ответы на предложения по гарантиям
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«Мы знали заранее, что он не собирается передавать, и, собственно, эта встреча для другого предназначена. Мы рассчитываем, что и Лавров, и Блинкен получат возможность обменяться мнениями и сопоставить понимание результатов трёх раундов переговоров», — сказал Песков.
Он также отметил, что в Москве ориентируются на то, что на днях Россия получит письменный ответ от США по гарантиям безопасности.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не ждёт больших прорывов по итогам встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Женеве 21 января.