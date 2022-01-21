Песков: Москва знала, что Блинкен не передаст ответы на предложения по гарантиям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва заранее знала, что госсекретарь США Энтони Блинкен не собирался передавать главе МИД Сергею Лаврову на встрече в Женеве ответы на предложения России по гарантиям безопасности, но их ожидают на днях.

«Мы знали заранее, что он не собирается передавать, и, собственно, эта встреча для другого предназначена. Мы рассчитываем, что и Лавров, и Блинкен получат возможность обменяться мнениями и сопоставить понимание результатов трёх раундов переговоров», — сказал Песков.

Он также отметил, что в Москве ориентируются на то, что на днях Россия получит письменный ответ от США по гарантиям безопасности.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не ждёт больших прорывов по итогам встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Женеве 21 января.