Министр экономики ФРГ Хабек заявил о намерении уменьшить энергозависимость страны
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«Я ставлю перед собой задачу сделать так, чтобы обеспечить большое разнообразие поставок и снизить зависимость от одной страны», — ответил министр в интервью Der Spiegel на вопрос о зависимости Германии от поставок газа из России.
Как пишет РИА Новости, он отметил, что зависимость от газа помогут снизить возобновляемые источники энергии.
Ранее премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила, что властям ФРГ следует обеспечить скорейшую сертификацию газопровода «Северный поток — 2» для успешного энергетического перехода.