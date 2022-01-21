МИД России призвал не политизировать диалог с ЕС по взаимному признанию ковид-сертификатов
- РИА Новости
«Исходим из того, что главным условием продвижения на этом треке является деполитизированное экспертное взаимодействие по линии профильных структур России и ЕС в интересах облегчения безопасных заграничных поездок граждан России и стран Евросоюза», — говорится в заявлении.
Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что Россия призывает Евросоюз не создавать искусственных препятствий для процесса взаимного признания ковид-сертификатов и не политизировать его.