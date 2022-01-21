МИД России призвал не политизировать диалог с ЕС по взаимному признанию ковид-сертификатов

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Отсутствие политизации в вопросе взаимного признания ковид-сертификатов России и ЕС является главным условием продвижения процесса, заявили в российском МИД.
МИД России призвал не политизировать диалог с ЕС по взаимному признанию ковид-сертификатов
  • РИА Новости

«Исходим из того, что главным условием продвижения на этом треке является деполитизированное экспертное взаимодействие по линии профильных структур России и ЕС в интересах облегчения безопасных заграничных поездок граждан России и стран Евросоюза», — говорится в заявлении.

Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что Россия призывает Евросоюз не создавать искусственных препятствий для процесса взаимного признания ковид-сертификатов и не политизировать его.

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