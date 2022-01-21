Президент США Байден и японский премьер Кисида обсудят активность КНДР и Китая

Американский президент Джо Байден в пятницу, 21 января, проведёт первые переговоры с японским премьер-министром Фумио Кисидой, они планируют обсудить обеспокоенности обеих стран относительно растущих военных возможностей Китая и «ядерную программу КНДР».

Об этом сообщает Associated Press.

Переговоры в онлайн-формате состоятся на фоне заявлений Северной Кореи о том, что она рассмотрит возобновление «всех временно приостановленных действий» во время переговоров с администрацией бывшего американского президента Дональда Трампа, уточняет агентство.

В администрации США также заявили, что стороны обсудят усилия по борьбе с пандемией COVID-19 и «назревающий кризис в Восточной Европе».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён обсудили ракетные пуски КНДР.