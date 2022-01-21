Президент США Байден и японский премьер Кисида обсудят активность КНДР и Китая

Короткая ссылка
Американский президент Джо Байден в пятницу, 21 января, проведёт первые переговоры с японским премьер-министром Фумио Кисидой, они планируют обсудить обеспокоенности обеих стран относительно растущих военных возможностей Китая и «ядерную программу КНДР».
Президент США Байден и японский премьер Кисида обсудят активность КНДР и Китая
  • © AP Photo/Andrew Harnik

Об этом сообщает Associated Press.

Переговоры в онлайн-формате состоятся на фоне заявлений Северной Кореи о том, что она рассмотрит возобновление «всех временно приостановленных действий» во время переговоров с администрацией бывшего американского президента Дональда Трампа, уточняет агентство.

В администрации США также заявили, что стороны обсудят усилия по борьбе с пандемией COVID-19 и «назревающий кризис в Восточной Европе».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён обсудили ракетные пуски КНДР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить