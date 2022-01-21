Президент США Байден и японский премьер Кисида обсудят активность КНДР и Китая
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Об этом сообщает Associated Press.
Переговоры в онлайн-формате состоятся на фоне заявлений Северной Кореи о том, что она рассмотрит возобновление «всех временно приостановленных действий» во время переговоров с администрацией бывшего американского президента Дональда Трампа, уточняет агентство.
В администрации США также заявили, что стороны обсудят усилия по борьбе с пандемией COVID-19 и «назревающий кризис в Восточной Европе».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён обсудили ракетные пуски КНДР.