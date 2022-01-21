Политолог Почта назвал частью массовки сообщения о планах Британии по «сдерживанию» России

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Полина Полетаева
Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT прокомментировал сообщение Times о том, что Британия планирует направить несколько сотен военных в соседние с Украиной страны для «сдерживания» России.
Политолог Почта назвал частью массовки сообщения о планах Британии по «сдерживанию» России
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«Это часть массовки: «Русские нападают, а мы защищаем свободу Украины». Дело в том, что идёт милитаризация международных отношений. Россию всё больше демонизируют, и для этого ищутся всевозможные поводы: то хакеры, то военные учения Россия проводит и так далее»,  — сказал политолог.

По его мнению, речь идёт об «имитации активной защиты Украины».

«Попытка заверить, что они с ней и они ей помогут. Даже вчера мы видели, как Байден пытается определить степень «вторжения», чтобы избежать вообще каких-либо обязательств по отношению к Украине», — заключил Почта.

Ранее газета Times со ссылкой на источники в британском Минобороны сообщила, что Британия планирует направить несколько сотен военных для «сдерживания» России.

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