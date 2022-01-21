Число случаев коронавируса в мире превысило 342 млн
- Gettyimages.ru
С начала пандемии из-за коронавирусной инфекции скончался 5 574 351 пациент.
Лидером по приросту инфицированных и по количеству летальных исходов от COVID-19 по-прежнему являются США, где подтвердили 69 308 600 заболевших. Умерли 860 248 заболевших.
Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что коронавирус постепенно становится эндемичным.